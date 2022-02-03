Минулого місяця в додатку з'явилася послуга сповіщення про кредити.

Сповіщення про кредити в додатку "Дія", які додали минулого місяця, допомогли запобігти майже 800 випадкам шахрайства.

Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації у Facebook.

"За місяць роботи сповіщень УБКІ (Українське бюро кредитних історій) зафіксувало 795 звернень та зупинило видачу понад 20 незаконних кредитів. Люди отримали належну консультацію та змогли попередити шахрайство самостійно", - йдеться в повідомленні.

За місяць існування послуги українці отримали вже понад 3 млн сповіщень про зміну та перевірку кредитної історії.

Читайте такожНа ваше ім’я оформили чужий кредит: як українцям захиститися від шахраївЗазначається, що 2,2 млн з цих сповіщень стосувалися перевірки кредитної історії для видачі кредиту, понад 1 млн сповіщень стосувалися саме взяття кредиту, а ще 57 тисяч повідомлень були про оформлення кредитних карток.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня 2022 року Міністерство цифрової трансформації запустило функцію повідомлення про кредити або перевірки кредитної історії.

Функція працює в додатку за замовчуванням, оновлювати "Дію" не потрібно.

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