Зазначається, що каменем спотикання стала Марія Склодовська-Кюрі.

Новий дизайн банкноти номіналом у 20 євро посварив Польщу і Францію. Вся справа в написанні імені дворазової лауреатки Нобелівської премії Марії Склодовської-Кюрі, чий образ має прикрасити купюру.

Видання Euronews пише, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) має намір випустити нову банкноту лише за кілька років, а затвердити дизайн мають у 2026 році.

У січні Керуюча рада ЄЦБ оголосила теми, які пройшли у фінал: "Європейська культура" та "Річки і птахи".

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Тема "Європейська культура" має ознайомити громадськість із діячами, які відіграли важливу роль у формуванні європейської ідентичності. Серед них - дворазова лауреатка Нобелівської премії (з фізики 1903-го та хімії 1911 року) Марія Склодовська-Кюрі.

Саме написання імені вченої на банкноті й розсварило Париж і Варшаву. ЄЦБ запропонував робочий варіант напису: Marie Curie (Skłodowska). Це рішення вважалося компромісним, але Польща не погодилася. Річ у тім, що відсутність її дівочого прізвища або заміна польського варіанта імені на французький сприймається як знецінення внеску Польщі в історію Європи.

Марія Склодовська народилася у Варшаві 1867 року, а 1891 року вона переїхала до Парижа, де здобула освіту, вийшла заміж і побудувала наукову кар'єру. При цьому вона за життя чоловіка підписувалася як Склодовська-Кюрі, а пізніше - як М. Кюрі.

"Ми звертаємося до різних історичних і лінгвістичних джерел, щоб визначити найбільш підходяще позначення. Робоча форма "Марія Кюрі (уроджена Склодовська)" покликана відобразити подвійний статус лауреата Нобелівської премії", - зазначив представник ЄЦБ.

Дизайн євро змінять уперше за 23 роки

Європейський центральний банк уперше з моменту введення євро в готівковий обіг 23 роки тому змінить дизайн банкнот, щоб зробити їх привабливішими та впізнаваними. ЄЦБ розглядав два варіанти дизайну - європейська культура або поєднання річок, птахів і європейських установ.

У першому випадку на лицьових сторонах шести номіналів банкнот євро будуть зображені знамениті європейці. У порядку зростання вартості банкнот це: грецька оперна співачка Марія Каллас, німецький композитор Людвіг ван Бетховен, польсько-французька вчена Марія Кюрі, іспанський письменник Мігель де Сервантес, італійський художник і винахідник Леонардо да Вінчі та австрійська активістка руху за мир Берта фон Саттнер.На реверсі банкнот будуть зображені культурні події або об'єкти, такі як пісенний фестиваль або бібліотека.

При цьому як альтернативний мотив на лицьовому боці банкнот будуть зображені птахи і річки, а на реверсі - європейські інститути, включно з самим ЄЦБ.

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