Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,50 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні попереднього показника – 40,00 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок і становить 42,60 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,50 грн за дол., євро - 41,90 грн за євро.

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Курс під час війни

Через війну офіційний курс гривні 24 лютого 2022 року було зафіксовано на рівні 29,25 грн/дол.

З 21 травня 2022 року Нацбанк скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяв плаваючий курс гривні.

Прогнози на найближчий час

Директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко прогнозував, що протягом 20-26 лютого на валютному ринку буде спостерігатися досить стабільна та прогнозована ситуація, а готівковий курс долара буде знаходитися у проміжку 39,5 - 41 грн/дол.

Економіст Сергій Фурса зазначав, що зараз в Україні немає ніяких провісників, які б вказували на те, що долар досягне позначки в 50 грн/дол.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що в лютому банки будуть виставляти свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень, а по євро - від 42,20 до 44,25 гривень.

Директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко прогнозував, що курс долара в Україні до середини лютого може впасти в ціні і опинитися в межах коридору 39,5-40 грн/дол.

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