Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,50 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 5 копійок – до 40,00 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні зміцнився на 10 копійок і становить 42,70 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,50 грн за дол., євро - 42,00 грн за євро.

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Війна в Україні та курс долара

З 21 травня 2022 року Нацбанк скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяв плаваючий курс гривні. Через війну офіційний курс гривні 24 лютого 2022 року було зафіксовано на рівні 29,25 грн/дол.

Що буде з курсом найближчим часом

Економіст Сергій Фурса зазначав, що зараз в Україні немає ніяких провісників, які б вказували на те, що долар досягне позначки в 50 грн/дол.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що в лютому банки будуть виставляти свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень, а по євро - від 42,20 до 44,25 гривні.

Глава НБУ Андрій Пишний заявив, що існує серйозна загроза для курсу гривні до долара в 2023 році.

Директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко прогнозував, що курс долара в Україні до середини лютого може впасти в ціні і опинитися в межах коридору 39,5-40 грн/дол.

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