У січні-лютому товарообіг роздрібної торгівлі України зріс на 4,6% порівняно з січнем-лютим 2020 року.

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в лютому виріс на 5,6% в порівнянні з лютим минулого року за рахунок відновлення активності в більшості сфер економіки та поліпшення споживчих настроїв населення.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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«Позитивна динаміка галузі, в першу чергу, є свідченням відновлення активності в більшості сфер економіки та поліпшення споживчих настроїв населення. Також позитивними факторами впливу є збільшення соціальних стандартів і підтримка з боку держави бізнесу і населення», - цитує главу Мінекономіки Ігоря Петрашка його прес-служба.

Також повідомляється, що товарообіг роздрібної торгівлі України в січні-лютому 2021 року зріс на 4,6% у порівнянні з січнем-лютим 2020 року.

Як зростав оборот роздрібної торгівлі

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні 2021 року, у порівнянні з січнем 2020 року (у порівнянних цінах), зріс на 3,5%.

Найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі підприємств у перші два місяці 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року зафіксовано у Київській (на 11,9%), Чернігівській (на 8,3%), Чернівецькій (на 7,8%), Одеській (на 7,7%), Запорізькій (на 7,6%), Закарпатській (на 7,1%), Дніпропетровській та Вінницькій (на 7%), Тернопільській (на 6,7%), Полтавській (на 5,9%), Івано-Франківській (на 5,0%), Луганській (на 4,4%) областях та у місті Києві (на 4%).

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Автор: Дмитро Шварц