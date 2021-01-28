На підприємстві зазначили, що всі контракти між АТ «ОГХК» та іншими контрагентами були укладені абсолютно законно, з дотриманням всіх необхідних процедур.

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" заявила про спроби олігархів чинити тиск на Дзержинський районний суд Кривого Рогу напередодні засідання 29 січня.

Про це повідомляти прес-служба підприємства. Повідомлення про нібито підробку документів в компанії назвали такими, що не відповідають дійсності, що завдає шкоди репутації державного підприємства і є спробою тиску на суд.

"Представники фінансово-промислових груп, які втратили контроль над ОГХК, в черговий раз намагаються зірвати приватизацію і повернути собі доступ до державних коштів. Спочатку вони намагалися діяти через корумпованих правоохоронців, тепер ось роблять спроби тиснути на суд, поширюючи відверто неправдиві домисли", - повідомив т.в.о. голови правління АТ "ОГХК" Артур Сомов.

На підприємстві зазначили, що всі контракти між АТ «ОГХК» та іншими контрагентами були укладені абсолютно законно, з дотриманням всіх необхідних процедур. Ніяких офіційних подань про фальсифікацію контрактів АТ "ОГХК" з боку Генеральної прокуратури не надходило.

У компанії нагадали, що за підсумками 2020 року ОГХК показала рекордний показник чистого прибутку, який склав 600 млн гривень. Крім того, в кінці грудня минулого року було оголошено про відкриття великих запасів ільменіту на території Вільногірського ГМК, що істотно підвищує потенційну приватизаційну вартість компанії.

Приватизація Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, до складу якої входять Іршанський ГЗК і Вільногірський ГМК, обіцяє стати найбільшою з моменту продажу "Криворіжсталі" у 2006 році. Компанія є одним з найбільших у світі виробників титанової сировини.

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Автор: УНІАН