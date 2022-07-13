Попит вже повернувся на 90% від довоєнного періоду.

Київ потроху повертається до життя. До столиці повертаються її мешканці, а ціни на оренду житла почали зростати та майже досягли довоєнного рівня.

Про це повідомляє bird.

Відзначається, що попит на оренду житла в Києві відновився на 90% в порівнянні з періодом до 24 лютого.

Так, двокімнатні квартири мають середню ціну на 42% нижче – 12,5 тисячі гривень. При цьому трикімнатні квартири в середньому коштують на 57% менше – 20 тисяч гривень.

Водночас однокімнатна квартира в середньому обійдеться в 8 тисяч гривень. Варто відзначити, що ця ціна тримається з квітня.

Як раніше повідомляв УНІАН, через бойові дії та вимушений переїзд у відносно безпечні регіони українці в 1,5 раза частіше шукають орендоване житло.

Станом на 18 травня ціни на довгострокову оренду житла в Києві знизилися, а в західних областях України навпаки зросли. 88% орендодавців здають в довгострокову оренду свої квартири. Для 85% власників це основний або додатковий вид заробітку.

Вже станом на 14 червня стало відомо, що за період повномасштабної війни медіанна вартість оренди житла в Києві впала більш ніж на 45%. У травні в столиці ціна оренди квадратного метра однокімнатних квартир склала 7 дол., двокімнатних-6 дол., трикімнатних-5 дол.

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