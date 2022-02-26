У ЄЦБ кажуть, що відключення Росії від SWIFT – питання лічених днів.

Німеччина погодилась на відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

Він написав у Twitter, що "Німеччина погодилась рухатися далі щодо SWIFT".

Водночас, як повідомили Reuters у Європейському центральному банку, відключення агресора від SWIFT вже є "питанням короткого часу, днів". Там підтвердили, що це буде болюче рішення "для обох сторін".

Раніше відключення Росії від SWIFT розглядали серед варіантів санкцій проти Росії у разі її нового нападу на Україну. Проте остаточної думки щодо цього в ЄС не дійшли через великі економічні ризики для Заходу.

Після вторгнення РФ дискусії про SWIFT у Європі поновилися.

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