Виробник телекомунікаційного обладнання Cisco згортає бізнес в Росії та Білорусі.

Виробник телекомунікаційного обладнання Cisco згортає бізнес в Росії і Білорусі через вторгнення російської армії в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що в березні американська компанія припинила діяльність в регіоні, включаючи продажі та послуги.

"Іноземні компанії, які прагнуть вийти з Росії через вторгнення Москви в Україну, стикаються з перспективою прийняття нових законів в найближчі тижні, які дозволять Москві конфіскувати активи та накладати кримінальні покарання. Це спонукало деякі підприємства прискорити свої плани від'їзду", - йдеться в повідомленні.

Cisco Systems, Inc:

Cisco Systems, Inc. - американська транснаціональна корпорація, яка є найбільшим у світі виробником мережевого обладнання, призначеного для обслуговування мереж віддаленого доступу, сервісів безпеки, мереж зберігання даних, маршрутизації та комутації.

Війна в Україні :

24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. У зв'язку з цим США, країни ЄС, Японія і ряд інших держав ввели санкції щодо РФ. При цьому сотні міжнародних компаній прийняли рішення покинути російський ринок.

Шостий пакет санкцій проти РФ:

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відтермінувавши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. Цього ж дня президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

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