Позбавити Росію прогресу і відкинути її в минуле - це ще одна мета санкційного тиску.

Найбільший у світі виробник вітрових турбін Vestas розриває спеціальний інвестконтракт з Росією.

Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак.

"Технологічний "совок" наближається. Найбільший у світі виробник вітрових турбін - датський Vestas - розриває спеціальний інвестконтракт з Росією через санкції за війну проти України", - зазначив він.

За словами керівника ОП, позбавити Росію прогресу і відкинути її в минуле - це ще одна мета санкційного тиску.

Vestas Wind Systems:

Vestas Wind Systems - данська компанія, що виробляє, продає, встановлює та обслуговує вітрові турбіни. Компанія є найбільшим у світі виробником вітрових турбін.

Війна в Україні та відхід компаній з РФ:

24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. У зв'язку з цим США, країни ЄС, Японія і ряд інших держав ввели санкції щодо РФ. При цьому сотні міжнародних компаній ухвалили рішення залишити російський ринок.

У березні один з найбільших виробників вітрогенераторів Vestas заявив про те, що йде з російського ринку. Компанія зупинила роботу двох своїх заводів в Росії.

Шостий пакет санкцій проти РФ:

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відтермінувавши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств. Цього ж дня президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

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