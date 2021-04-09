У Мінекономіки розповіли, що стримує розвиток ключових видів економічної діяльності.

Валовий внутрішній продукт України в січні-лютому поточного року скоротився на 2,8%.

Про це повідомляється в "Огляді економічної активності", опублікованому на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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"Так, у січні-лютому 2021 року скорочення зведеного індексу виробництва склало 4,2%. Негативний внесок у динаміку індексу сформували майже всі види економічної діяльності, крім внутрішньої торгівлі. Як результат, скорочення ВВП оцінено на рівні 2,8%", - сказано в огляді.

Також в Мінекономіки відзначили, що ослаблення протиепідемічних обмежень з переходом до норм адаптивного карантину в лютому після січневого локдауну сприяло частковому відновленню виробничої активності окремих суб'єктів економічної діяльності.

"Однак мінливість ситуації з рівнем захворюваності, виснаження виробників дією перманентних карантинних заходів і непередбачуваність введення чергових обмежень продовжують стримувати розвиток ключових видів економічної діяльності", - сказано в огляді.

Прогноз

Світовий банк очікує помірного відновлення економіки України у 2021 році зі зростанням ВВП на 3,8%.

Міжнародний валютний фонд після спаду валового внутрішнього продукту України у 2020 році на 4% прогнозував його зростання у 2021 році на 4% з подальшим уповільненням у 2022 році до 3,4%.

8 квітня 2021 року радник президента України з питань економіки Олег Устенко в ефірі на одному з національних телеканалів заявив, що зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році буде вищим за 4%.

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Автор: Дмитро Шварц