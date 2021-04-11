Майже всі пенсії з 1 вересня будуть виплачуватися через банки.

Українські пенсіонери при перекладі на отримання пенсій через банківські картки зможуть вибрати один з понад 40 банків.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі каналу "Україна 24".

Пенсіонери, за його словами, до 1 вересня зможуть вибрати найбільш зручний для себе банк, що відповідає їхнім вимогам.

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"На сьогоднішній день ці майже 70%, які отримують виплати через банківські установи, обрали свій банк самостійно. У нас існує процедура проведення цього заходу в один дотик. Пенсіонер або одержувач соціальної допомоги вибирає банківську установу, звертається туди, оформляє рахунок, інформація про цей рахунок надходить з банку самостійно в орган, який забезпечує виплату. Людині нікуди ходити не треба", - повідомив заступник міністра.

Чиновник додав, що якщо громадяни до вересня не забезпечать вибір банку, то орган, який здійснює виплату, самостійно відкриє банківські рахунки для таких громадян і проінформує їх про це.

Пенсія - в банку: що відомо

З 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога нараховуватиметься на банківський рахунок за винятком окремих категорій осіб, для доставки пенсій яким проводитимуть конкурси серед постачальників послуг.

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Автор: Юрій Годован