Кабмін ввів конкурсний відбір постачальників з доставки пенсій за місцем проживання одержувачів.

З 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога нараховуватиметься на банківський рахунок за винятком окремих категорій осіб, для доставки пенсій яким проводитимуть конкурси серед постачальників послуг.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

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Кабмін прийняв постанову, якою ввів конкурсний відбір постачальників послуг з доставки пенсій та грошової допомоги за місцем проживання одержувачів. На сьогодні їх надає АТ "Укрпошта" на монопольних умовах.

Тарифи на доставку визначатимуться в договорах, укладених за результатами конкурсу. Обмеження - тарифи мають бути не вище встановлених урядом. Перший конкурс Пенсійний фонд проведе до 1 вересня 2021 року, до конкурсу пенсії продовжить доставляти "Укрпошта".

Адресна доставка

Можливість адресної доставки пенсій та соцвиплат залишать для деяких категорій осіб:

людей з інвалідністю I групи,

осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують постійного стороннього догляду,

осіб, яким виповнилося 80 років,

одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та допомоги по догляду.

Ці категорії осіб можуть вибрати між адресною доставкою компанією, відібраною на конкурсі, і банківським рахунком. Всі інші особи з 1 вересня отримуватимуть виплати тільки через поточні рахунки уповноважених банків.

Вибрати уповноважений банк можна до 1 вересня 2021 року. У разі, якщо до цієї дати отримувач виплат не матиме рахунку, його відкриють за зверненням органів Пенсійного фонду України або органів соціального захисту.

У відомстві додали, що змінити уповноважений банк можна в будь-який момент. Уповноважені банки за бажанням одержувачів надаватимуть послуги з виплати пенсій та допомог з доставкою відповідно до умов договорів. Доставку пенсій та грошової допомоги додому банки зможуть організовувати самостійно або залучати для цього операторів поштового зв'язку на договірних засадах.

Оплата послуг з доставки пенсій та грошової допомоги для зазначених 4 категорій населення здійснюватиметься за рахунок коштів Пенсійного фонду України або коштів державного бюджету.

Пенсії та "Укрпошта"

У березні 2020 року Кабінет Міністрів доручив національному оператору поштового зв'язку України "Укрпошта" укласти з Пенсійним фондом та органами соціального захисту населення договори на доставку пенсій та грошової допомоги.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський неодноразово скаржився на невідповідність розмірів тарифів економічним реаліям. За його словами, діючі тарифи на послуги "Укрпошти" розраховувалися на основі мінімальної заробітної плати в розмірі близько 5 тис.грн, в той час, як зараз мінімалка становить 6 тис. грн.

З 1 квітня 2021 року в Україні підняли тарифи на доставку пенсій "Укрпоштою".

Що цьому передувало

Група парламентаріїв у 2020 році зареєструвала проект закону №3515, а на початку 2021 року уряд зареєстрував законопроект №5045.

Обидва документи відв'язують від прожиткового мінімуму багато видів виплат з бюджету, проте відрізняються підходами до того, як саме це варто робити.

Очікувалося, що пенсії, обчислені залежно від зарплати та стажу, з 1 березня для 8 мільйонів українців виростуть на 11%, в середньому зростання складе 300 гривень.

12 березня 2021 року голова Мінсоцполітики Марина Лазебна заявила про те, що сподівається, що законопроект, яким відв'яжуть соціальні виплати від рівня прожиткового мінімуму, приймуть найближчим часом - це дозволить збільшити рівень мінімальної пенсії до 3 500 гривень.

З 1 квітня 2021 року в Україні пенсійний вік для жінок збільшили з 59,5 до 60 років.

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Автор: Олена Коваленко