Середнє ж значення цього показника за 2024 рік склало 17 486,60 гривні.

Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати, яка враховується для обчислення пенсії, за січень. Він склав 18 660 гривень. Про це повідомляється на сайті ПФУ.

"Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за січень 2025 року. Він становить 18 660 гривень 32 копійки", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що за рік, порівняно із січнем 2024 року, показник середньої зарплати для обчислення пенсій зріс на 3 685,76 гривні (з 14 974,56 гривні). Середнє ж значення цього показника за 2024 рік склало 17 486,60 гривні.

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Пенсії в Україні – останні новини

З 1 березня в Україні проводиться індексація пенсій всім пенсіонерам. Розмір індексації складає 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсій – 100 гривень, а максимальний – 1500 гривень.

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, зараз найменші пенсії збільшуються на цей відсоток, тому, якщо цього року пенсії мають зрости на 11,5%, то навіть найменша пенсія у, наприклад, 3000 гривень зросте трохи більше, ніж на 300 гривень.

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