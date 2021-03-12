Очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна сподівається, що законопроєкт, яким відв’яжуть соціальні виплати від рівня прожиткового мінімуму, ухвалять найближчим часом - це дозволить збільшити рівень мінімальної пенсії до 3 500 гривень.
Читайте такожСередня пенсія в Україні може зрости до 7 тисяч гривень: деталі від МінсоцполітикиПро це повідомляє Liga.net з посиланням на голову Мінсоцполітики Марину Лазебну.
"Наразі до прожиткового мінімуму "підв’язано" понад 150 соціальних виплат: штрафів, зборів, надбавок тощо. За словами Лазебної, якщо ці соцвиплати відділити від розміру прожиткового мінімуму, рівень мінімальної пенсії для непрацюючих громадян віком 70 років з повним стажем 30-35 років зросте до 3 500 гривень", - йдеться у повідомленні.
На думку міністра, залишити прив’язку до ПМ варто для пенсії, мінімальної заробітної плати, допомоги по інвалідності, допомоги дітям-сиротам тощо. За розрахунками Мінсоцполітики, прожитковий мінімум має становити 4 500 гривень. Наразі він становить 2 198 гривень.
Лазебна зазначила, що це розділення передбачене законопроєктом 5045, який вже зареєстрований у Верховній Раді, та на прийняття якого відомство очікує найближчим часом.
Що цьому передувало
- Група парламентарів на чолі з головою комітету з питань соціальної політики та ветеранів Галиною Третяковою у 2020 році зареєструвала проєкт закону №3515, а на початку 2021 року уряд зареєстрував законопроєкт №5045.
- Обидва документи відв'язують від прожиткового мінімуму багато видів виплат з бюджету, проте відрізняються підходами до того, як саме це варто робити.
- Пенсії, обчислені залежно від зарплати та стажу, з 1 березня для 8 мільйонів українців зростуть на 11%, у середньому зростання становитиме 300 гривень.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram