Це дозволить збільшити мінімальну пенсію для пенсіонерів віком від 70 років до 3,5 тисячі гривень.

Очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна сподівається, що законопроєкт, яким відв’яжуть соціальні виплати від рівня прожиткового мінімуму, ухвалять найближчим часом - це дозволить збільшити рівень мінімальної пенсії до 3 500 гривень.

Читайте такожСередня пенсія в Україні може зрости до 7 тисяч гривень: деталі від МінсоцполітикиПро це повідомляє Liga.net з посиланням на голову Мінсоцполітики Марину Лазебну.

"Наразі до прожиткового мінімуму "підв’язано" понад 150 соціальних виплат: штрафів, зборів, надбавок тощо. За словами Лазебної, якщо ці соцвиплати відділити від розміру прожиткового мінімуму, рівень мінімальної пенсії для непрацюючих громадян віком 70 років з повним стажем 30-35 років зросте до 3 500 гривень", - йдеться у повідомленні.

На думку міністра, залишити прив’язку до ПМ варто для пенсії, мінімальної заробітної плати, допомоги по інвалідності, допомоги дітям-сиротам тощо. За розрахунками Мінсоцполітики, прожитковий мінімум має становити 4 500 гривень. Наразі він становить 2 198 гривень.

Лазебна зазначила, що це розділення передбачене законопроєктом 5045, який вже зареєстрований у Верховній Раді, та на прийняття якого відомство очікує найближчим часом.

Що цьому передувало

Група парламентарів на чолі з головою комітету з питань соціальної політики та ветеранів Галиною Третяковою у 2020 році зареєструвала проєкт закону №3515, а на початку 2021 року уряд зареєстрував законопроєкт №5045.

Обидва документи відв'язують від прожиткового мінімуму багато видів виплат з бюджету, проте відрізняються підходами до того, як саме це варто робити.

Пенсії, обчислені залежно від зарплати та стажу, з 1 березня для 8 мільйонів українців зростуть на 11%, у середньому зростання становитиме 300 гривень.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН