Курс гривні до євро встановлено на рівні 31,97 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 6 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,93 грн / дол., тобто гривня зміцнилася на 9 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 31,97 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

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Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,90/26,92 грн/дол., до євро - на рівні 31,93/31,95 грн/євро.

Курс на 3 вересня:

Національний банк України на п'ятницю, 3 вересня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,02 грн/дол., тобто гривня ослабла на 2 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Прогнози на початок вересня:

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов прогнозував, що до кінця серпня долар подорожчає до 27 грн.

Аналітик компанії Esperio Ян Кароль припускав, що долар буде коливатися в проміжку між 26,93-27,07 грн/дол.

Прогнози уряду:

Згідно з прогнозом уряду, у 2021 році курс долара залишатиметься відносно стабільним, на рівні 28 грн в середньому по року.

У 2022 році курс долара в середньому складе 28,6 грн, у 2023 році — 28,8 грн, у 2024 році — 29,2 грн.

Автор: Богдан Слуцький