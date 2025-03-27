Економіст вважає, що це рішення НБУ допоможе боротися з шахраями.

Національний банк України має намір зробити перекази коштів більш прозорими. Для цього пропонується зобов'язати банки надавати клієнтам інформацію про кінцевих учасників транзакції.

Проєкт відповідної постанови опубліковано на сайті регулятора. Нові правила випуску та обслуговування банківських карток можуть бути введені з 1 жовтня 2025 року.

Банки можуть зобов'язати передавати емітенту інформацію про платника та одержувача, зокрема:

Відео дня

код за ЄДРПОУ - для компаній;

повний номер платіжного інструменту - для фізичних осіб.

Крім того, планують уточнити вимоги до формування банками платіжних інструкцій і визначити обов'язкові їхні реквізити, а для онлайн-платежів - зобов'язати банки надавати платникам своє повне найменування до початку ініціювання переказу.

"Кожного разу, коли ви перераховуватимете кошти карткою, ви бачитимете, кому ви перерахували, незважаючи на те, чи перебуваєте ви в одному, чи в різних банках... Те ж саме стосується здійснення інтернет-платежів. Перед здійсненням такого платежу ви будете отримувати інформацію про те, на користь кого ви робите цей платіж", - пояснив економіст Ілля Несходовський в ефірі КИЇВ24.

За його словами, це нововведення має допомогти в боротьбі з шахрайством.

Перекази з картки на картку - останні новини

З 1 лютого українські банки запровадили нові обмеження на карткові перекази, зокрема за реквізитами IBAN.

Для клієнтів з високим рівнем ризику діятимуть обмеження в 50 тисяч гривень на місяць. Клієнти із середнім і низьким рівнями ризику зможуть переказувати 150 тисяч гривень на місяць, а з 1 червня ліміт знизиться до 100 000 гривень на місяць.

Водночас голова НБУ Андрій Пишний у лютому повідомив, що регулятор готовий скасувати обмеження через один-два місяці, але тоді банки мають продемонструвати готовність самостійно виявляти ризикових клієнтів.

Вас також можуть зацікавити новини: