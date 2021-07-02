У Міноборони кажуть, що політичні інтригани підняли ціни на туфлі для жінок-військовослужбовців у 10 разів - до 6500 гривень.

Міністерство оборони України звинуватило "політиканів" у "роздуванні" скандалу довкола ціни на туфлі.

Відповідний допис з'явився на сторінці силового відомства у Facebook.

«Політикани «роздули» ціну жіночого взуття у 10 разів, тобто з реальних 650 гривень з ПДВ за 1 пару до 6500 гривень вигаданих. На хвилі громадського обурення «підлити масла в вогонь» корупційним скандалом – це методи відомих політичних інтриганів», - йдеться у повідомленні.

У Міноборони проінформували, що Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів у 2020 році закупив 5 тисяч пар туфлів хромових відповідно до наданих заявок Тилу Командування Сил логістики Збройних сил України у ТОВ «ДІМ ВЗУТТЯ «Б.НІКОЛАС». Ціна однієї пари становить - 649,80 грн з ПДВ.

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Скандал через підбори для жінок-військових: подробиці

Напередодні в мережі розгорівся скандал навколо участі жінок-військових у параді на підборах замість берців.

Користувачі соцмереж назвали ідею «трешем» та заявили, що це перетворить парад на «фарс».

Наступного ранку депутати Верховної Ради вручили міністру оборони підбори на знак протесту.

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Автор: Денис Прядко