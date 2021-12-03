За словами експерта, всі інфляційні наслідки ляжуть на споживача.

На початку 2022 року курс гривні може стрімко піти донизу.

Такий прогноз, як йдеться в матеріалі УНІАН, озвучив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

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"Початок 2022 року для української гривні може стати періодом стрімкого падіння. Залежати ця динаміка буде суто від ситуації навколо енергетичної кризи, геополітичних відносин з сусідніми країнами, поширення і наслідків нового штаму COVID і активності Національного банку України в частині задіяння золотовалютних резервів країни для стабілізації валютного курсу", - заявив експерт.

За словами Болтяна, активність НБУ щодо витрат золотовалютних резервів можна розглядати як ризик для економіки та для самої гривні на початку наступного року.

"З 22 по 26 листопада НБУ продав понад 630 млн дол. для підтримки гривні, а Українська гривня за цей час втратила лише 31 копійку, впавши до 26,56 грн/дол. І вже 1 грудня курс продажу долара в банках країни коливався біля рівня у 27,3 грн. Тому активність НБУ щодо витрат золотовалютних резервів ми розглядаємо як ризик для економіки та для самої гривні на початку 2022 року", - заявив експерт.

За словами Болтяна, інфляційні наслідки ляжуть на споживача.

"Інвесторам і простим громадянам не варто вірити в прогнози зростання гривні та потрібно зрозуміти, що інфляційні тяжкі наслідки ляжуть тільки на споживача. Тому придбання доларів, або утримання накопичень в доларах поки що збережеться вірною тактикою. Якщо геополітичні ризики відступлять, то варто пам'ятати, що новий кредит від МВФ обіцяє підвищення тарифів на газ для населення в наступному році. Значить - знизиться купівельна спроможність населення, почнеться відтік коштів з банківського сектора, і гривня все одно буде дешевшати щодо долара", - заявив експерт.

За словами Болтяна, динаміка буде залежати від політичних факторів.

"Однозначно сказати, що на початку 2022 року курс продажу долара США в Україні буде 27,50 грн або 29,40 грн зараз неможливо, оскільки динаміка залежить від політичних факторів. Наведені прогнози складно назвати оптимістичними. Судячи з усього, найближчим часом не варто чекати зміцнення курсу гривні, і він буде рухатися в бік закладеного в бюджет 2022 року показника у 28,6 грн/дол. під дією об'єктивних факторів", - заявив експерт.

Курс на 6 грудня:

Національний банк України на понеділок, 6 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,30 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій