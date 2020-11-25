За словами міністра фінансів, така статистика свідчить про ефективну роботу у сфері детінізації.

Станом на 24 листопада Державна податкова служба (ДПС) вже виконала річні індикативні показники за доходами загального фонду державного бюджету.

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Про це передає прес-служба Міністерства фінансів.

"При річному розпису 458,3 мільярда гривень за такими платежами, закріпленими за ДПС, до загального фонду держбюджету на поточну дату вже надійшло 462,9 мільярда гривень. Тобто виконання становить 101%, або +4,5 мільярда гривень", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні, ще при не досягненні рівня виконання річних показників за окремими джерелами, деякі вже перевиконані. Це, зокрема, податок на додану вартість (ПДВ) з урахуванням бюджетного відшкодування (+28,4 мільярда гривень); адміністративні штрафи та інші санкції (+2,2 мільярда); акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (+0,7 мільярда).

Коментар міністра фінансів

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, така статистика свідчить про ефективну роботу у сфері детінізації, оскільки обсяг "тіньових" операцій значно скорочується, а на їх місце виходить легальний і чесний бізнес, який сумлінно платить податки.

Водночас відшкодування ПДВ відбувається без затримки та у встановлені законодавством терміни, повідомив міністр. Зокрема, в листопаді цього року очікується відшкодування ПДВ у сумі 12,5 мільярда гривень.

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"Наближається кінець року, і це дає можливість вже зараз оцінити результат діяльності податкової. Про ефективність роботи ДПС говорять факти та цифри. Річний план з доходів держбюджету виконаний. При цьому до кінця року ще понад місяць. Зокрема, я задоволений роботою професійної команди податкової: протягом останнього півроку ми бачили регулярне перевиконання дохідної частини, що дало нам можливість надолужити те відставання в доходах бюджету загального фонду, яке було з травня", - цитує прес-служба Марченко.

Міністр також додав, що очікує таких же позитивних тенденцій і ефективності роботи податкової й надалі.

Що цьому передувало

Міністр фінансів України Сергій Марченко очікує перевиконання планових показників прибутковості державного бюджету до кінця року.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що невиконання планового показника по доходах державного бюджету станом на початок листопада становило 1,6 мільярда гривень.

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Автор: Катерина Жирій