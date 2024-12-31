Надходження платежів від податкової служби становили понад 1 трлн грн.

Загальний фонд державного бюджету України за 2024 рік отримав понад 2 трильйони гривень податків, зборів та обов'язкових платежів. Водночас до бюджету надійшло понад 450 мільярдів гривень міжнародної допомоги.

За даними Міністерства фінансів, надходження платежів від Державної податкової служби склали понад 1 трильйон гривень, зокрема:

270,8 млрд грн - податок на прибуток підприємств;

267,8 млрд грн - податок на додану вартість;

233,6 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

133,5 млрд грн - акцизний податок;

51,8 млрд грн - рентна плата.

При цьому платежі від Державної митної служби склали близько 600 мільярдів гривень.

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Крім того, за 2024 рік до загального фонду держбюджету надійшло 453,6 мільярда гривень у вигляді грантів.

За оперативними даними на 30 грудня, загалом за підсумками року до загального та спеціального фондів держбюджету надійшло понад 3,1 трильйона гривень податків, зборів та інших платежів. Також 546,1 мільярда гривень надійшло у вигляді ЄСВ до пенсійного фонду та соціального страхування.

Підвищення податків в Україні - головні новини

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який виправляє норму про підвищення податків для ФОП. Нові ставки діятимуть не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року.

Законом передбачається підвищення військового збору для працівників з 1,5% до 5% і розширення кола його платників на ФОП.

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