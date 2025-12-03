За оцінками уряду, у разі судових позовів з боку РФ Бельгія може стати відповідальною за погашення кредиту.

Брюссель в останній момент відкинув чергову пропозицію Європейського Союзу, яка могла б дозволити надати Україні репараційний кредит

Як пише Bloomberg, заява пролунала за кілька годин до того, як Єврокомісія мала офіційно оприлюднити проєкт документа, який дозволив би блоку залучити до 210 мільярдів євро (244 млрд доларів) із заморожених активів Центробанку Росії на підтримку Києва.

Міністр закордонних справ Бельгії Максім Прево заявив перед зустріччю НАТО в Брюсселі, що запропонований Єврокомісією документ "не задовольняє занепокоєнь" бельгійської сторони.

Ключова причина спротиву - юридичні ризики для країни, адже більшість заморожених російських активів зберігається у фінансовій компанії Euroclear. За оцінками бельгійського уряду, у разі судових позовів з боку РФ Бельгія може стати відповідальною за погашення кредиту.

"Неприпустимо використовувати ці кошти й залишити нас сам-на-сам із ризиками", - наголосив Прево.

Неочікуваний демарш Бельгії, пише Bloomberg, став новою перешкодою для Євросоюзу, який намагається знайти фінансову модель підтримки України на тлі її можливого дефіциту коштів уже найближчими місяцями.

Попри те, що більшість лідерів ЄС вважає використання російських активів найреалістичнішим способом забезпечити Київ необхідними мільярдами, Бельгія продовжує наполягати - запропоновані юридичні механізми не гарантують її захисту.

"Наші двері завжди були відкриті, але ми маємо неприємне відчуття, що нас не чують", - сказав Прево.

На його думку, побоювання країни "применшуються".

Як зазначається, Єврокомісія сподівалася, що новий законопроєкт дозволить вирішити суперечності до саміту лідерів ЄС 18 грудня, але тепер ці плани опинилися під питанням.

"Після заяви Бельгії чиновники ЄС можуть знову повернутися до інших варіантів фінансування: надання грантів Україні або випуск спільного боргу ЄС для покриття кредиту. Однак жоден із цих варіантів не має широкої підтримки", - йдеться у статті.

Сам Прево закликав Єворосоюз обрати шлях спільного запозичення:

Це добре відомий, стабільний і передбачуваний механізм.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадепхуль, виступаючи після бельгійського колеги, заявив, що варіант із російськими активами все ще може бути реалізований. Він визнав правомірність бельгійських побоювань, але наголосив, що "усі проблеми можна вирішити".

Репараційний кредит для України - останні новини

В Європейському Союзі точаться суперечки щодо надання Україні репараційного кредиту під заморожені активи Росії, більша частина яких знаходиться на території Бельгії.

При цьому російський банкір і фінансист Андрій Костін заявив, що Кремль вживе заходів у відповідь, якщо ЄС використає заморожені російські активи для надання репараційного кредиту Україні. Костін заявив, що Москві буде не складно розв'язати багаторічні судові тяжби з приводу коштів.

Бельгія теж побоюється можливих майбутніх позовів РФ, тому виступає проти надання репараційного кредиту та вимагає у Євросоюзу гарантій. У свою чергу країни ЄС дедалі сильніше тиснуть на Бельгію, вимагаючи пояснити, що вона робить із податковими доходами від заморожених російських активів.

