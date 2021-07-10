Податок буде нараховуватися за надлишковий метраж житлоплощі.

З липня 2021 року українці повинні будуть платити податок на житло, метраж якого перевищує встановлені норми.

Про це йдеться в Податковому кодексі України, ст. 266.

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За що будемо платити

Податок буде нараховуватися за надлишковий метраж житлоплощі.

До списку тих, хто автоматично вважається власником зайвого житла потрапляють:

власники однієї або декількох квартир, сумарна площа яких перевищує 60 кв. м;

власники одного або декількох житлових будинків, сумарна площа яких перевищує 120 кв. м;

власники різних типів нерухомості (квартира і будинок) сумарна площа яких перевищує 180 кв. м.

Податок нараховуватиметься за кожен квадратний метр понад встановлену ному.

Скільки будемо платити

Відповідно до Податкового кодексу, суму податку визначає місцева влада, однак вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2020 року. А оскільки податок сплачується за 2020 рік, розрахунок проводиться виходячи з мінімальної заробітної плати в розмірі 4723 грн.

Отже, максимальна ставка податку не може перевищувати 70,85 грн за кожен зайвий кв. м.

У Києві ставка податку становить 1%, тобто 47,23 грн за кв. м.

Якщо ви є власником квартири, метраж якої становить 70 кв.метрів, вам доведеться заплатити від 47,23 грн за кв. м. до 70,85 грн за кожен зайвий кв. м. в залежності від вашого регіону.

Хто заплатить більше за всіх

Тим, у кого метраж квартири перевищує 300 кв.м доведеться заплатити податок у розмірі 25 тис. грн.

Таку ж суму заплатять власники приватних будинків загальна площа яких перевищує 500 кв. м.

Хто буде платити

Податок повинні будуть платити виключно власники житла;

сума податку жодним чином не буде залежати від кількості членів сім'ї або від кількості людей, прописаних у квартирі чи будинку;

податок сплачується один раз на рік тією людиною, на яку оформлений особовий рахунок;

у разі, якщо особовий рахунок розділений на кількох співвласників і навіть після поділу рахунку метраж перевищує встановлені норми, податок повинен буде заплатити кожен зі співвласників. Податок нараховуватиметься виключно на метри, що перевищують встановлену норму;

якщо особовий рахунок розділений, кожен зі співвласників сплачує податок виключно за свою частку;

якщо квартира або будинок перебувають у спільній власності, але особовий рахунок не розділений, податок повинен буде сплатити один з власників за згодою всіх сторін.

Податок не поширюватиметься на такі об'єкти:

об'єкти нерухомості, що перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, які повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету або місцевого бюджету і є неприбутковими;

об'єкти, розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені Законом, у тому числі їх частини;

будівлі дитячих будинків сімейного типу;

гуртожиток;

житлову нерухомість непридатну для проживання, у тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнану такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади;

об'єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частини, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до Закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

об'єкти нежитлової нерухомості, що використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, які здійснюють свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та / або в малих архітектурних формах і на ринках;

будівлі промисловості, віднесені до групи "будівлі промислові та склади" (код 125) Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб'єктів господарювання, але не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позику;

об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності громадських об'єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;

об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та / або господарська діяльність;

будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, які використовуються для надання освітніх послуг.

об'єкти нежитлової нерухомості державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

об'єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров'я населення, центрів розвитку фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, які є неприбутковими та включених до Реєстру неприбуткових установ і організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

об'єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

об'єкти житлової нерухомості, що належать багатодітним або прийомним сім'ям, в яких виховується п'ять і більше дітей.

З якого числа потрібно платити

Податок нараховується з 1 липня 2021 року, а оплата проводиться за 2020 рік.

Сплатити податок потрібно протягом 30 днів, починаючи з 1 липня або протягом 60 днів з моменту отримання податкового повідомлення.

Якщо податкова так і не вислала вам квитанцію, варто звернутися до податкового органу за місцем реєстрації, щоб уникнути нарахування пені та штрафів.

Скільки разів на рік потрібно буде платити

Даний податок потрібно буде платити один раз на рік.

Що буде, якщо не заплатити податок

Прострочення сплати податку строком 30 днів призведе до автоматичного збільшення суми податку на 10%,

Прострочення платежу на більш ніж 30 днів збільшить суму податку на 20%.

Уточнити, чи потрібно вам платити податок на нерухомість, можна в податковому відділенні за місцем реєстрації. Навіть якщо платіжка не прийшла, це не означає, що податкового зобов'язання немає.

Пільга для бійців АТО

У Києві сім'ї бійців АТО звільнили від податку на житло.

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Автор: Олена Коваленко