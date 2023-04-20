В першу чергу потрібно звернутись до оператора ГРМ для того, щоб можна було зняти контрольні покази лічильника.

У разі невірних нарахувань за спожитий газ споживачі мають в першу чергу звернутись до свого оператора газорозподільчих мереж (ГРМ) із проханням зняти контрольні показники приладу обліку газу.

Про це в коментарі агентству УНІАН сказав юрист в енергетичній сфері Олег Бакулін.

"В першу чергу потрібно звернутись до оператора ГРМ для того, щоб можна було зняти контрольні покази лічильника. Якщо це не спрацює, то потрібно звертатися до Національної комісії по тарифам (НКРЕКП). Відносини між оператором ГРМ та споживачем стосуються ліцензійних умов і регулюються комісією", - сказав він.

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При цьому споживач зобов’язаний подавати показання лічильника з 1 по 5 число щомісяця тільки оператору ГРМ, тобто гор- або міськгазу. І не зобов’язаний передавати їх компанії-постачальнику газу.

Бакулін зазначив, що у разі, якщо газорозподільча компанія невірно порахувала обсяг споживання або клієнт сам забув вчасно передати показання, відповідно нарахування в платіжці будуть невірними. Але їх несплата може привести до відключення від газопостачання.

"Постачальник надсилає рахунок і споживач, якщо не згоден, то не сплачує. І тоді у постачальника з’являється право припинити газопостачання. Якщо це приватний будинок – це критично", - зазначив він.

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З 1 травня минулого року майже 10 млн користувачів газу в Україні були переведені на обслуговування у "Нафтогаз України" через те, що місцеві газові компанії не змогли виконувати свої функції. Таким чином, "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" наразі обслуговує понад 12 млн побутових споживачів газу.

Згодом у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили, як споживачам передавати показники газового лічильники та якій компанії.

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