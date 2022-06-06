Відновлення України після війни стане глобальним викликом, вважає президент ЄІБ Вернер Хоєр.

Для швидкого відновлення України важливо, щоб гуманітарна допомога та відбудова проходили паралельно.

Про це заявив президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Хоєр, пише Укрінформ.

За його словами, відновлення України після війни стане глобальним викликом.

"Щойно ми починаємо говорити про відновлення України в мирний час, який, я сподіваюсь, скоро настане, ми знаємо, що це буде глобальним викликом найбільшого масштабу, який я будь-коли бачив. Для цього нам потрібна підтримка всієї міжнародної спільноти. Проте я налаштований дуже оптимістично. Адже коли українцям дадуть шанс на відбудову, вони відбудують ще краще. Тому вкрай важливо, щоб гуманітарна допомога та відбудова проходили паралельно для швидкого відновлення", - сказав Хоєр.

Він зазначив, що ЄІБ готовий долучитися до платформи для підтримки плану реконструкції Rebuild Ukraine Facility, над якою працюють Європейська комісія та уряд України. Ця платформа акумулюватиме грантову допомогу та кредитні пропозиції. ЄІБ може надати технічну, фінансову експертизи та фінанси.

Разом із тим голова ЄІБ відзначив необхідність України бути готовою не тільки до відбудови, а й до усунення можливих перешкод, наприклад у питанні дотримання верховенства права в державі.

"Потрібно, для прикладу, дотримання верховенства права. Це ключовий момент для інвесторів, інакше вони не прийдуть. Я впевнений, що умова верховенства права дуже важлива і для самого українського народу", - наголосив Хоєр.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня Рада директорів ЄІБ схвалила виділення 668 млн євро для України. За кілька днів ЄІБ здійснив перші два перекази загальною сумою в 129 млн євро для уряду України на найбільш нагальні потреби.

На початку квітня президент ЄІБ Вернер Хойер заявив, що 668 млн євро в рамках термінового реагування банку і солідарності з Україною були перераховані в повному обсязі. Банк продовжить підтримувати Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: