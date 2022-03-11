Здійснено перші два перекази, а подальші виплати коштів заплановані вже найближчими днями.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), банк Європейського Союзу, який належить його 27 державам-членам, здійснив перші два перекази загальною сумою в 129 млн євро від уряду України на найбільш нагальні потреби.

Про це повідомила прес-служба банка.

Відзначається, що ці кошти є частиною екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ, в рамках якого 4 березня Рада директорів ЄІБ схвалила виділення 668 млн євро для країни. Фінансування гарантується ЄС в рамках мандата зовнішнього кредитування і доповнює інші ініціативи, анонсовані інституціями ЄС.

У ЄІБ зазначили, що, у відповідь на запити уряду України, подальші виплати відбудуться найближчими днями.

"Ми старанно працюємо, щоб надати ще більше підтримки – передбачається пакет розміром у 2 млрд євро від ЄІБ – для критичної інфраструктури та для того, щоб відбудувати все, що знищила російська армія, у вільній і незалежній Україні. Найближчими днями ми також сподіваємося оголосити подальше фінансування для підтримки сусідів України як в ЄС, так і за його межами, оскільки вони надають притулок і захист для біженців, які рятуються від війни", - сказав президент ЄІБ Вернер Хойер.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.