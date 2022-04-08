Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) перерахувала Україні 668 млн євро невідкладної допомоги.
Про це повідомляє прес-служба банку.
Як зазначається, президент ЄІБ Вернер Хойер підтвердив, що 668 млн євро в рамках термінового реагування банку і солідарності з Україною були перераховані в повному обсязі.
"Росія веде нещадну війну в Україні, здійснюючи звірства проти невинних мирних жителів. Ми не можемо дозволити, щоб нас паралізував жах, але ми повинні продовжувати наполегливо працювати, щоб надавати подальшу підтримку Україні та сусіднім країнам, які приймають мільйони біженців. Ми вже виплатили Україні 668 млн євро, і продовжимо допомагати", - сказав Хойер.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- По всій Україні йдуть запеклі бої. Ворог бомбить міста, з особливою жорстокістю знищується мирне населення. Населені пункти буквально стираються з лиця землі.
- 11 березня 2022 року Україна отримала перші виплати від Європейського інвестиційного банку.