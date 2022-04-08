Президент ЄІБ Вернер Хойер також повідомив, що банк продовжить підтримувати Україну.

Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) перерахувала Україні 668 млн євро невідкладної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як зазначається, президент ЄІБ Вернер Хойер підтвердив, що 668 млн євро в рамках термінового реагування банку і солідарності з Україною були перераховані в повному обсязі.

"Росія веде нещадну війну в Україні, здійснюючи звірства проти невинних мирних жителів. Ми не можемо дозволити, щоб нас паралізував жах, але ми повинні продовжувати наполегливо працювати, щоб надавати подальшу підтримку Україні та сусіднім країнам, які приймають мільйони біженців. Ми вже виплатили Україні 668 млн євро, і продовжимо допомагати", - сказав Хойер.

Війна проти України: