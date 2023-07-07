Американську валюту можна продати за курсом 36,60 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 7 липня подешевшав на 5 копійок – до 37,20 грн за долар.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн. Як передає кореспондент УНІАН, курс євро щодо гривні подорожчав на 5 копійок – до 40,95 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,60 грн/дол., євро – 39,95 грн/євро.

Ринок валют в Україні - прогнози

Як повідомляв УНІАН, готівковий курс долара в Україні поточного тижня, з 6 по 12 липня, у більшості кас банків перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 36,60 до 37,50 грн/дол.

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Таким прогнозом поділився аналітик Олексій Козирєв. На думку експерта, в українських обмінниках фінкомпаній коридор курсів прийому і продажу американської валюти цього тижня перебуватиме у межах від 36,80 до 37,45 грн/дол.

Аналітик вважає, що НБУ не буде зараз знижувати офіційний курс долара, так як зараз ситуація дуже нестабільна і зерновий коридор може бути закритий взагалі.

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