Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,82 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 17 листопада, подешевшав на 5 копійок – до 37,55 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 40,85 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,05 грн, євро - за курсом 39,85 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і складає 40,82 грн.

Курс валют в Україні

Як дещо раніше повідомляв УНІАН, готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 17 листопада, залишився на попередньому рівні – 37,85 грн за долар в середньому. Щодо євро середній курс гривні сьогодні також не змінився і становить 40,85 грн за євро.

У валютних обмінниках середній курс сьогодні становить 37,77 грн/дол. (продати долар можна за 37,67 грн), євро – 40,80 грн/євро (курс продажу – 40,60 грн/євро).

Платоспроможні банки України у січні – вересні 2023 року отримали рекордний чистий прибуток у розмірі 109,855 млрд гривень. Минулого року за аналогічний період банки заробили лише 7,37 млрд гривень.

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