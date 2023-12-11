Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро – 40,49 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" в понеділок, 11 грудня, збільшився на 5 копійок – до 37,35 грн за долар (з 37,30 грн).

Курс євро у фінустанові за вихідні також збільшився на 5 копійок і становить 40,60 грн за євро (з 40,55 грн).

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,85 грн, євро – за курсом 39,60 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінювався – 40,49 грн.

Курс валют в Україні

За прогнозом начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, з 11 по 17 грудня загальна ситуація на валютному ринку не зазнає суттєвих змін, і готівкові курси коливатимуться в межах 36,8-37,5 грн/дол. та 39-41 грн/євро.

Готівковий курс долара до гривні в банках України 11 грудня залишився на рівні попереднього показника – 37,45 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за курсом 36,90 грн за долар.

Щодо євро, то середній курс гривні зміцнився на 5 копійок і складає 40,55 грн за євро. Продати євро можна за курсом 40 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва складає 37,50 грн/дол. (продати долар можна за 37,40 грн), євро – 40,50 грн/євро (курс продажу – 40,35 грн/євро).

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