Американську валюту можна продати за курсом 36,60 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 14 липня залишився на рівні попереднього дня - 37,20 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подорожчав на 10 копійок – до 41,35 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,60 грн/дол., євро - 40,35 грн/євро.

Ринок валют в Україні - прогнози

Як повідомляв УНІАН, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов дав прогноз, яким буде курс долара в Україні у другому півріччі 2023-го.

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У другому півріччі гривня буде зміцнюватися надалі, очікується, що готівковий курс обмінних пунктів знизиться до рівня офіційного курсу валют, зазначив він у коментарі для публікації УНІАН "Благородна справа ризик: банки радують сміливців відсотками на депозитах".

Зазначається, що станом на сьогоднішній день середній готівковий курс гривні в банках становить 37,3 гривні за долар, і більшість експертів не бачать факторів, які могли б привести до знецінення національної валюти у найближчій перспективі.

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