Американську валюту можна продати за курсом 36,60 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" 13 липня залишився на рівні попереднього дня - 37,20 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 40,65 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подорожчав на 25 копійок – до 41,25 грн/євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,60 грн/дол., євро - 40,25 грн/євро.

Що відбувається на валютному ринку

Як повідомляв УНІАН, наступного тижня ситуація на готівковому валютному ринку буде подібною до минулотижневої: готівковий курс перебуватиме в нових умовних межах 36,7-37,7 грн/дол. та 40-41 грн/євро. Про це сказав у коментарі УНІАН начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Відео дня

Різниця між курсом покупки і продажу збережеться в діапазоні 0,15-0,25 грн, а поточні (щоденні) коливання будуть в рамках 0,1-0,3 грн. Таким чином, різниця між офіційним та готівковим курсами збережеться на "відстані дотику" - від 0,5% до 1%.

Вас також можуть зацікавити новини: