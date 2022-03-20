Державний "ПриватБанк" вдруге за добу продовжив технологічну зупинку в проведенні платежів через" Приват24 " і сайт для фізосіб.
Про це повідомила прес-служба банку в соцмережі.
Нагадаємо, що спочатку банк планував завершити ці роботи до 10:00 сьогоднішнього дня.
"Продовжуємо регламентні роботи з "Приват24". На жаль, налаштування вимагає більшого часу, ніж ми планували на початку робіт", - йдеться у повідомленні.
У фінустанові зазначили, що ІТ-команда другу добу у режимі 24/7 працює над посиленням потужностей для безперебійної роботи банку за будь-яких обставин.
"Налаштування багатьох сервісів протягом 20 березня та початку дня 21 березня може спричинити тимчасові паузи у роботі Приват24", - попередили у банку.
Як повідомляв УНІАН, 19 березня "ПриватБанк" попередив, що запланував проведення технологічних робіт з модернізації "Приват24", тому сервіс не працюватиме впродовж 10 годин.
Проте сьогодні вдень банк повідомив, що продовжив технологічну зупинку в проведенні платежів через" Приват24 " і сайт для фізосіб.