У банку пообіцяли запустити роботу сервісу в найближчі години.

Державний "ПриватБанк"продовжив технологічну зупинку в проведенні платежів через" Приват24 " і сайт для фізосіб, заплановану до 10:00.

Про це повідомила прес-служба банку. Там зазначили, що планують відновити роботу протягом декількох годин.

"20 березня команда "Приватбанку" продовжує проведення технологічних робіт в "Приват24", які необхідні для безпечної та якісної обробки збільшення обсягів платежів", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня "ПриватБанк" попередив, що запланував проведення технологічних робіт з модернізації "Приват24", що дозволить істотно збільшити обсяги обробки платежів і впровадження нових послуг.