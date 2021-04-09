Уряд домовляється з трейдерами і переробниками зернових про стабільність запасів продукції, а також з виробниками про стабілізацію цін на соціально значущі продукти харчування.

Уряд застосовує зважену політику для забезпечення цінової стабільності на продовольчому ринку України та наявності достатньої кількості продуктів.

Читайте такожЦіни на яйця, цукор та соняшникову олію залишаються високими – МінекономікиПро це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

«На сьогодні ситуація залишається стабільною: жодного дефіциту продуктів на внутрішньому ринку не спостерігається, також відсутні значні цінові коливання на продукти харчування», - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що в світі десятий місяць поспіль спостерігається зростання цін, яке визначається об'єктивними факторами, і ринок продуктів харчування в Україні не є винятком.

Серед заходів, які уряд вживає для стабілізації цін - домовленість з трейдерами і переробниками базової сировини (пшениці, кукурудзи та інших зернових) про стабільність запасів продукції.

«На сьогодні всі учасники ринку дотримуються домовленості, жодних проблем з фізичною наявністю продуктів харчування немає», - зазначили в міністерстві.

Також ведуться переговори з профільними асоціаціями, ключовими компаніями-виробниками і продуктовими мережами щодо цін на основні продукти харчування (борошно, хліб, масло, м'ясо птиці, яйця, цукор).

Зокрема, зазначається, що асоціації «Рітейлери України», «Союз птахівників України», «Укроліяпром», «Укрцукор», «Борошномели України», «Всеукраїнська асоціація пекарів», об'єднання підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром», Європейська Бізнес Асоціація публічно заявили про вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на стабілізацію цін продовольчих товарів соціального сегмента.

У міністерстві нагадали, що уряд запровадив декларування цін на соціально важливі продукти у разі підвищення роздрібної ціни на 5 і більше відсотків протягом тижня.

Крім того, ведеться щоденний моніторинг цін на соціальні продукти. До цього переліку входить 21 позиція, в тому числі продукти «борщового набору».

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Автор: Ганна Нагорна