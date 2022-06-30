Росія платить своїй армії за війну в Україні через великий банк, який уникнув санкцій.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України чотири російські банки, які уповноважені обслуговувати російський оборонно-промисловий комплекс, так і не відключили від системи електронних платежів SWIFT.

Про це повідомляє StateWatch.

Як повідомляють аналітики, не відключені від SWIFT "Газпромбанк", на карти якого окупанти отримують гроші за війну в Україні, ПАО "Банк Санкт-Петербург", АО "Всероссийский Банк Развития Регионов" и АО "Дальневосточный банк".

Згідно із законодавством країни-окупанта обслуговувати учасників оборонного замовлення і здійснювати його банківський супровід можуть 10 банків, які мають стратегічне значення для уряду Росії.

Ці банки уповноважені здійснювати банківський супровід контрактів у сфері російського держоборонзамовлення. Також ці банки видають кредити оборонним підприємствам, а уряд Росії згодом компенсує їм ці кошти.

Відключення банків окупанта від SWIFT:

4 травня 2022 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Новий пакет європейських санкцій включав відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

3 червня 2022 року ЄС відключив від SWIFT банки "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Банк России", "Совкомбанк", "ВТБ", "ВЭБ.РФ", "Сбербанк", "Россельхозбанк", "Московский кредитный банк" та "Белорусский банк реконструкции и развития".

11 червня президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності введення сьомого пакета санкцій проти Росії, який має стати ще потужнішим.

28 червня стало відомо про те, що РФ платить армії за війну в Україні через великий банк, уникнув санкцій.

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