Проектом закону пропонується звільнити від оподаткування операції з ввезення на митну територію України наукових приладів, обладнання тощо.

Верховна Рада ухвалила закон, який вносить зміни до Податкового кодексу щодо підтримки наукової та науково-технічної діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення у другому читанні законопроекту № 5498 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки наукової та науково-технічної діяльності" проголосували 273 народних депутати при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою, проектом закону пропонується звільнити від оподаткування операції з ввезення на митну територію України наукових приладів, обладнання, спеціалізованих транспортних засобів (у тому числі науково-дослідних суден), запасних частин і витратних матеріалів до них, реактивів, зразків, наукової літератури в паперовому та електронному вигляді, що ввозяться в Україну державними науковими установами та закладами вищої освіти для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності (крім підакцизних товарів).

Зазначається, що це створить умови для розвитку наукової та науково-технічної діяльності шляхом зменшення податкового тягаря на науково-дослідні установи при придбанні ними обладнання, призначеного для здійснення ними наукових досліджень.

Внесення змін до Податкового кодексу:

30 Листопада 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу, який дозволить збалансувати бюджетні надходження шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни.

За розрахунками Мінфіну, прийняття та реалізація положень Закону сприятимуть додатковим надходженням до бюджетів у розмірі близько 50 млрд грн на рік.

Проти цього рішення виступали низка бізнес-асоціацій, представники експертної спільноти та місцевого самоврядування.

14 грудня 2021 року Рада розблокувала підписання "ресурсного" закону про внесення змін до Податкового кодексу.