Середній розмір підвищення "військових" пенсій склав 787 гривень.

В результаті індексації пенсій, проведеної 1 березня, підвищені пенсії отримали близько 10 мільйонів пенсіонерів, а середній розмір підвищення склав 380 гривень.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на міністра Марину Лазебну.

Відзначається, що в результаті додаткових пенсійних гарантій 660 тис.осіб отримали щомісячну доплату в розмірі 135 грн пенсіонерам, пенсії яких не підпадають під індексацію. Доплату до мінімальної пенсійної виплати у розмірі 2100 грн отримали 1,05 млн одержувачів, у розмірі 2300 грн – 1,33 млн одержувачів.

Також Лазебна повідомила про результати індексації "військових" пенсій. Середній розмір підвищення для цієї категорії склав 787 гривень.

Крім цього, були збільшені розміри мінімальних пенсійних виплат учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою. Перерахунок пенсій проведено 4 тис. 125 ліквідаторам аварії на ЧАЕС, а середній розмір підвищення склав 790 гривень.

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