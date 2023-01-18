Путінська "спецоперація" по захопленню України йде настільки "за планом", що російський бізнес думає, як би тепер просто вижити.

Бізнес в Росії перейшов в режим виживання на тлі економічних негараздів, пов'язаних з повномасштабним вторгненням в Україну. Про це свідчать дані опитування понад 1000 компаній, результати якого цитує видання РБК.

Опитування, проведене в листопаді, торкнулося переважно малого та середнього бізнесу. Представники 43% компаній заявили, що економічна ситуація в Росії нашкодила їхньому бізнесу. Ще 48% повідомили, що в найближчі два роки будуть боротися просто за збереження діяльності як такої.

Тільки 12% компаній виявилися досить оптимістичні, щоб заявити про плани збільшити виробництво. Нові види продукції або послуг в найближчі два роки планують випустити на ринок тільки 22% опитаних.

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"Компанії, що слідують стратегії виживання, не вкладаються в персонал, не займаються розробкою нової продукції, не освоюють нові ринки. В результаті багато ринкових можливостей можуть бути втрачені, а відновлення економіки буде вкрай повільним", – вважають дослідники.

Ситуація в російській економіці

Через невдачі російської армії і затягування війни в Україні російській владі довелося значно збільшити військові витрати бюджету. На тлі зниження виручки від нафтогазового сектора постало питання про підвищення податків в РФ для фінансування війни.

Паралельно в Росії почали згортати проекти інноваційного розвитку, оскільки на них більше немає грошей. Так, нещодавно Путін вирішив поховати російську операційну систему.

Також у Москви не знайшлося грошей на фінансування захоплених і зруйнованих в процесі захоплення українських територій. Цей тягар Кремль вирішив повісити на російський бізнес.

На Заході для Росії прогнозують десятиліття економічного спаду.

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