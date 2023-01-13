"Ростелеком", що просуває ОС, не отримає 22 млрд руб.з бюджету на її розвиток.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну влада країни-окупанта не знайшла в бюджеті грошей на розробку російської операційної системи "Аврора".

Як повідомляє російський "Комерсант", з посиланням на програму цифрової трансформації агресора на 2023-2025 роки, бюджет на ОС виключили з програми цифровізації держсектора.

Розробка системи "Аврора" для мобільних телефонів залишилася без фінансування з боку держави в найближчі два роки.

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"Ростелеком", що просуває ОС, не отримає 22 млрд руб. з бюджету на її розвиток. "Проект буде розвиватися за рахунок коштів розробника", - заявили в Мінцифри країни-агресора.

Війна в Україні та падіння російської економіки:

24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, найбагатші люди Росії в сукупності втратили 46,6 млрд доларів. Станом на кінець 2022 року їх втрати наблизилися до 100 млрд дол.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

21 грудня 2022 року в "Роскосмосі" визнали рекордні збитки.

10 січня 2023 року Росія визнала рекордне зростання дефіциту держбюджету.

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