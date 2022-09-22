За словами радника ОПУ, застосування РФ тактичної ядерної зброї не зупинить і не налякає українських військових, а зробить їх ще більш злими й мотивованими.

Якщо Росія завдасть ядерний удар по території України, це спровокує відповідь країн Заходу, зокрема, США можуть повноцінно вступити у війну.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович розповів в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

На думку Арестовича, імовірність застосування Росією ядерної зброї зросла, але це навряд чи переросте в тотальну ядерну війну.

"Після того, як він оголосив цю мобілізацію, імовірність застосування ядерної зброї зросла, прямо скажемо. Так вважають і в НАТО, так кажуть і американці, вони ставляться всерйоз. Але це останнє, що він матиме. Я не вірю в тотальну ядерну війну, я вірю в разове застосування ядерної зброї на залякування, наприклад", - сказав він.

За його словами, застосування Росією тактичної ядерної зброї не зупинить і не налякає українських військових, а зробить їх ще більш злими і мотивованими.

"Що буде, якщо ми не злякаємося? От уявімо собі, ми наступаємо, вони шарахають ядерною зброєю по якійсь українській бригаді. Звичайно, у нас будуть величезні втрати. А решта взяли, і продовжили наступати. Що далі? Ми продовжуємо воювати, але воюємо ще злішими, набагато злішими", - вважає Арестович і додає, що застосування кількох ядерних боєзарядів вже означатиме повноцінну ядерну війну.

Радник ОПУ також вважає, що в разі такого розвитку подій США повноцінно втрутяться у війну.

"Вони це знають, усі попередження в Кремль відправлені. Більш того, мені здається, що й з приводу референдуму всі попередження направлені. Безумовно референдум і мобілізація - це ескалація. Але тут питання. Ось ти почав ескалацію, та чи не затонка в тебе кишка для підняття ставок? За пів року навіть ідіот міг би переконатися, що у Заходу нерви міцні, що вони не бояться?", - додав Арестович.

Він допускає, що Кремль все таки піде на застосування ядерної зброї як останнього засобу, але вважає, що від цього злякається в першу чергу сама Росія.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну. У тому числі, з території Білорусі, яку російським загарбникам люб'язно здав Лукашенко. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

Дії Росії були засуджені західними країнами, які ввели санкції проти Москви.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб. Крім часткової мобілізації Путін пригрозив усьому світові ядерною зброєю.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на Сході та Півдні України. Низка західних країн уже заявили, що не визнають результатів їх проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також у Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство. У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що зараз саме Україна утримує ініціативу на передовій.

22 вересня стало відомо, що міністри закордонних справ Європейського Союзу погодилися підготувати нові санкції проти Росії і збільшити поставки зброї в Україну. Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель сказав, що заява Путіна, яка включала кроки з анексії українських територій і загрозу використання ядерної зброї, свідчить про паніку і розпач в Кремлі.

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