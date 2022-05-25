Міністр фінансів Німеччини заявив, що його країна відкрита для дебатів про використання конфіскованих російських активів на відновлення України.

Завдяки санкціям російські мільярдери втратили доступ до розкішних яхт, нерухомості та інших активів на суму майже 10 мільярдів євро з початку вторгнення Росії в Україну.

Як пише Der Spiegel, з моменту початку вторгнення Росії в Україну ЄС вніс низку російських олігархів до санкційного списку, оскільки їх звинувачують у тісних зв'язках з Кремлем.

Згідно з підрахунками, до квітня вже було заморожено 29,5 млрд євро - з них близько 6,7 млрд євро припало на активи олігархів. До цього також додалися заморожені активи російського центрального банку.

Зазначається, що Єврокомісія хоче представити законодавчу пропозицію, яка дозволяє конфіскувати заморожені російські гроші, щоб потім використовувати їх на користь України.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив у вівторок, що його країна відкрита для дебатів про використання конфіскованих російських активів на відновлення України, проте слід проводити відмінність між державними фондами, такими як центральний банк, і приватними.

"У нашій конституції є гарантії для приватних активів", - сказав Лінднер.

Як повідомляв УНІАН, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн допустила використання заморожених в результаті санкцій російських активів на відновлення знищеної Росією інфраструктури України. За її словами, президенту Володимиру Зеленському було запропоновано план відбудови країни, для якого знадобиться допомога донорів з усього світу.

Раніше Зеленський запропонував країнам-партнерам підписати багатосторонній договір для передачі заарештованих російських коштів і активів на відновлення України.

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