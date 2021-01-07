Прем'єр зазначив, що майже 8 тисяч різних бізнесів вже отримали понад 17 мільярдів гривень за програмою кредитування "5-7-9".

Понад 7,5 тисячі різних бізнесів вже отримали понад 17 мільярдів гривень в рамках програми кредитування "5-7-9".

Читайте такожКабмін розширив можливості пільгового кредитуванняПро це повідомляє прес-служба Офісу президента з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Станом на зараз вже понад 7,5 тисячі різних бізнесів по всій країні отримали понад 17 мільярдів гривень. Запроваджено механізм державних портфельних гарантій для малих і середніх підприємців, коли держава забезпечує до 80% кредиту", - сказав він.

Також прем'єр додав, що продовжують діяти податкові канікули для фізичних осіб-підприємців першої групи. До червня вони звільняються від сплати єдиного соціального внеску.

Глава Уряду підкреслив, що у 2021 році Кабмін продовжить реалізувати та розширить програму доступного кредитування під 5%, 7% або 9%.

Що цьому передувало

3 лютого 2020 року уряд оголосив старт програми "доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал у 50 тисяч кредитів за рік.

17 червня Кабінет Міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого та мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості діючого бізнесу та знявши обмеження за напрямами використання та максимальною сумою кредиту.

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Автор: Вікторія Токарєва