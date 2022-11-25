Україна планує покрити соціальні виплати за допомогою "макрофіну" у 18 мільярдів євро від ЄС, а також фіндопомоги від інших партнерів.

Кабінет Міністрів розраховує у 2023 році покрити всі соціальні бюджетні видатки, пов'язані із виплатою пенсій, зарплат бюджетникам, допомоги внутрішньо переміщеним особам та людям з інвалідністю за допомогою макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що на 2023 рік Європарламент схвалив виділення "макрофіну" на суму 18 млрд євро.

"Це означає, що Україна зможе покрити всі соціальні бюджетні видатки: пенсії, зарплати бюджетникам, допомогу внутрішньо переміщеним особам та людям з інвалідністю тощо. Дякую європейським друзям за віру в наше майбутнє та внесок у нашу спільну перемогу", - сказав він.

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Також голова уряду згадав про грантову допомогу від США в розмірі 4,5 млрд доларів, які також підуть на виконання державою своїх соціальних зобов’язань перед українцями.

"Загалом від американських партнерів цьогоріч ми вже отримали 13 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. Ці кошти допомагають нам зміцнити економіку та забезпечити надання основних державних послуг", - сказав він.

Також Шмигаль заявив, що уряд залучить ще 500 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

"Завдяки ухваленим сьогодні урядовим рішенням, Україна залучить ще 500 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Це частина великого проекту підтримки державних видатків для забезпечення стійкого державного управління. Кошти спрямуємо на підтримку малозабезпечених, внутрішньо переміщених осіб, на зарплати вчителям та лікарям", - сказав голова уряду.

Фінансова допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що в Європейському Союзі мають намір запропонувати Україні допомогу в розмірі до 18 млрд євро.

24 листопада Європейський парламент погодив виділення Україні 18 мільярдів євро для того, щоб пережити війну та відновитися після неї. За словами президента Європарламенту Роберти Метсоли, через 9 місяців невибіркової війни, яку веде Кремль, підтримка ЄС України тільки посилюється.

Це рішення ще має затвердити Рада Європи, а також кожна країна-член Євросоюзу окремо. Утім, проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не підтримає план ЄС з надання Україні макрофінансової допомоги на 2023 рік.

Нагадаємо, що окрім цього в грудні очікується отримання Україною чергового траншу макрофінансової допомоги в 500 млн євро.

Раніше в жовтні Україна і Європейський Союз підписали меморандум щодо виділення нашій державі 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Уже 18 жовтня прем'єр міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україну надійшли 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

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