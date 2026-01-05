У 2025 році зарплати військових у низці регіонів змінилися: де платять найбільше

Кількість пропозицій від Сил оборони значно розширилася.

За минулий рік в Україні змінилися заробітні плати військових – у низці областей зафіксовано приріст окладів, хоча є й ті регіони, де ситуація з оплатою праці погіршилась.

Про це свідчить аналітика порталу OLX Робота за минулий рік, що є у розпорядженні УНІАН. Зазначається, що медіанна зарплата військовослужбовців у листопаді 2025 року склала 70,5 тис. грн проти 70,3 тис. грн у листопаді 2024-го.

Найбільше середні зарплати військовослужбовців минулого року, за даними аналітиків, зростали в Івано-Франківській області (на 47% – до 110,5 тис. грн).

Тоді як падіння на 1-7% зафіксовано у Львівській, Закарпатській, Волинській, Чернівецькій, Дніпропетровській та Вінницькій областях, де середні зарплати у листопаді 2025 року становили 70-71,5 тис. грн.

У решті регіонів зростання склало до 1%, або зарплати майже не змінилися.

При цьому кількість оголошень з вакансіями за цей період зросла у понад три рази – на 238%. За такого зростання число відгуків на вакансії лишилося приблизно на тому самому рівні – їх на 6,2% менше, ніж у листопаді 2024 року.

За даними порталу, найпопулярнішими вакансіями за відгуками користувачів платформи стали такі: служба в тилу (підрозділ забезпечення та охорони Сил ТрО ЗСУ), оператор БПЛА, стрілець-зенітник ППО.

Зарплата в Україні: мирні та військові професії

Згідно з даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні в листопаді 2025 року становила 27 167 гривень. При цьому після вирахування податків, а це 18% податку на доходи і 5% військового збору, в сухому залишку на руки українці отримували 20 919 грн.

Водночас командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко вважає, що зарплата українських військових є занадто низькою і не стимулюватиме молодь до служби в війську. На його думку, підняття заробітних плат в ЗСУ мали б профінансувати західні партнери.

