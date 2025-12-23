У 2026 році більшість компаній планує переглянути оклади працівників.

Більшість українських компаній у 2025 році підвищували зарплати співробітникам, однак зростання переважно було помірним і часто не перекривало інфляцію. Водночас значна частина працівників заявляє, що їхні доходи фактично не змінилися або навіть зменшилися.

Про це йдеться в дослідженні "Барометр ринку праці" від GRC.UA, яке є в розпорядженні УНІАН. За результатами опитування, 79% роботодавців підвищили оклади співробітникам. Цей показник є трохи нижчим, ніж у минулому році, коли про підвищення зарплат говорили 82% компаній.

Зазначається, що більшість підвищень відбувалися в обережному діапазоні: найпоширеніше зростання – 11-20%. Значні підвищення компенсацій трапляються рідко. Так, лише 6% компаній збільшили зарплати на 31-40%. Підвищень понад 40% не зафіксовано.

Відео дня

Водночас 19% компаній залишили рівень оплати незмінним, а 2% були змушені їх скоротити. Такі випадки переважно трапляються в секторах, що працюють у прифронтових регіонах або сильно залежать від логістики.

Що кажуть працівники

Переважна більшість працівників говорить, що розмір зарплати у 2025 році не змінився порівняно з минулим роком. А якщо врахувати високий рівень інфляції, номінальна вартість фінансової компенсації навіть зменшилася.

Лише третина опитаних спеціалістів зазначила, що у 2025 році вони стали отримувати вищу зарплату. З них найбільша частка (15%) відчули збільшення зарплати менше, ніж на 10%. Кожен десятий опитаний став отримувати зарплату більше на 11-20%. Значне зростання (на 31% і більше, на 41% і більше) отримали лише кожен сотий опитаний.

Водночас 15% фахівців зіткнулися зі скороченням зарплат. Це більше, ніж у минулому році, на 3%.

Плани щодо зарплати на 2026 рік

Переважна більшість компаній, а саме 82,6% роботодавців, планують підвищення зарплат у 2026 році. Це більше, ніж торік, коли про такі наміри заявляли 74% опитаних компаній.

Утримати зарплати на поточному рівні планують 12,8% компаній. Половина (рівно 50%) прогнозує збільшення зарплат на 11-20%. Ще чверть (27,9%) має намір збільшити зарплату, але незначно – менш, ніж на 10%. Також є 4,7% компаній, які відчувають необхідність скоротити зарплату.

Ринок праці в Україні – головні новини

За даними Державної служби статистики, у жовтні 2025 року середня заробітна плата працівників в Україні становила 26 913 грн, що на 1,1% більше відносно вересня цього року.

Раніше повідомлялося, що в Україні найбільша кількість високооплачуваних вакансій була в категорії "Будівництво та облицювальні роботи". Тут фіксувались і високі показники зростання медіанних зарплат.

Вас також можуть зацікавити новини: