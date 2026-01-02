В Україні зросла середня зарплата: кому платять найбільше

Середня зарплата в Україні після вирахування податків (18% податку на доходи і 5% військового збору) у листопаді складала 20 919 грн.

Середня зарплата в Україні в листопаді 2025 року зросла майже на 1% у порівнянні з жовтнем, до 27 167 гривень, повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з наведеними даними, найбільше платять у Києві - мешканці столиці у листопаді у середньому отримували 40633 гривні. До трійки лідерів також увійшли Дніпропетровська (31 706 грн) та Луганська (31 340 грн) області.

Найменше у листопаді, за інформацією Держстату, працівникам платили у Кіровоградській області. Середній заробіток тут в останній місяць осені складав 19 079 грн. Також до регіонів із найнижчими середніми заробітними платами в Україні входять Чернівецька (19 096 грн) та Чернігівська (20 344 грн) області.

Найбільше у листопаді, за даними статистичного відомства, заробляли у сферах ІТ та телекомунікацій. Зазначається, що середня заробітна плата у секторі інформації та телекомунікацій становила 66 934 грн. Найменше ж заробляли освітяни – 16622 грн.

Варто зазначити, що Держстат приводить дані по середніх зарплатах до вирахування 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Таким чином на руки українці у листопаді отримували, у середньому, 20 919 грн.

Слід зазначити, що у листопаді збільшилася кількість штатних працівників - трохи більше 5,3 мільйона осіб. Найбільше штатних працівників було у промисловості – трохи більше 1,2 мільйона. Близько мільйона працівників працюють у школах, вишах та інших освітніх інституціях. Трійку призерів за кількістю працевлаштованих доповнили також працівники оптової та роздрібної торгівлі та СТО. В цих сферах у листопаді штатно працювали 674,6 тисяч осіб.

За даними Держтату, у жовтні 2025 року середня зарплата в Україні складала 26 913 грн, що на 1,1% перевищувало показник попереднього місяця. Після вирахування податків "чиста" середня зарплата дорівнювала 20 723 грн.

За даними дослідження від "OLX Робота", найбільш прийнятним рівнем заробітної плати для більшості українців (31%) є діапазон від 20 до 30 тисяч гривень. При цьому 30% респондентів зазначили про бажаний заробіток у 30-50 тисяч гривень, а 19% - від 50 тисяч.

