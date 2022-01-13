Найдорожчою оренда "однушки" виявилася у столиці.

Вартість оренди однокімнатної квартири в середньому по Україні у грудні 2021 року в порівнянні з груднем 2020 року зросла на 10% - до 4 тис. 294 гривень на місяць.

Про це повідомила Державна служба статистики на своєму офіційному сайті.

Найдорожча оренда однокімнатної квартири у столиці, вартість якої зросла торік з 7 624 до 8 513 грн (на 11,7%). На другому та третьому місці Львівська область - з 4 776 до 5 191 грн (на 8,7%) та Одеська область - з 5 029 до 5 081 грн (на 1%) відповідно.

При цьому, за даними Держстату, найдешевше орендувати однокімнатні квартири у Луганській області - за 2 256 грн, Сумській області - 2 364 грн та Івано-Франківській області - за 2 619 грн.

Читайте такожУ Києві під виглядом кімнати хочуть здати в оренду балкон: скільки просять (фото)Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, споживча інфляція в Україні у грудні в річному вираженні - у порівнянні з груднем 2020 року - становила 10%.

А на думку президента Асоціації фахівців з нерухомості України Юрія Піти, опалювальний сезон та високі комунальні тарифи спровокують зміну цін на оренду житла в Україні.

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