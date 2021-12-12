На думку експерта, високі тарифи на опалення будуть змушувати господарів квартир йти на поступки квартирантам.

Початок опалювального сезону та високі комунальні тарифи спровокують зміну цін на оренду житла в Україні.

Такий прогноз озвучив президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта, повідомляє UBR.

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На думку експерта, високі тарифи на опалення будуть змушувати господарів квартир йти на поступки квартирантам і знижувати вартість оренди.

Експерт вважає, що під час опалювального сезону оренда квартир може подешевшати до 15%.

Іпотека під обіцяні 7%:

27 січня 2021 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках програми "Доступна іпотека під 7%".

1 березня перші два українці скористалися державною програмою "Доступна іпотека під 7%".

Оренда житла:

З січня по липень 2021 року в Україні подорожчала вартість оренди житла. Найбільше зросли ціни на малогабаритні квартири старої забудови, розташовані поблизу станцій метро або транспортних вузлів. Відповідно в найбільших містах України - Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі та Києві - зафіксовано максимальне зростання цін.

За літо - 2021 ціна оренди житла в Україні поставила річний рекорд.

Автор: Олена Коваленко