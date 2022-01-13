12 січня 2022 року Кабінет Міністрів ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.

На сьогодні в Україні існує ризик того, що ціни на продукти харчування продовжать активно зростати у 2022 році.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

"Зараз складається така кон'юнктура на світових ринках, що інфляційні процеси триватимуть. Підтвердженням цього факту є заяви, що лунають від міжнародних інституцій, в тому числі й від Міжнародного валютного фонду, де вони попереджають про можливі ризики. Базовий прогноз на 2022 рік – це збільшення цін на сировинну продовольчу групу".

Устенко також зазначив, що у разі серйозної інфляції, незахищені верстви населення можуть розраховувати на підтримку з боку держави.

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"Якщо негативний сценарій буде реалізовуватися, то, безумовно, держава захистить найменш заможних", - зазначив він.

Моніторинг та держрегулювання цін:

12 січня 2022 року Кабінет Міністрів ввів щоденний моніторинг цін для 30 продовольчих і непродовольчих товарів, в тому числі й на цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, капусту білокачанну.

Також 12 січня 2022 року Кабінет Міністрів України ввів державне регулювання цін на ряд продуктів.

Продуктові картки в Україні:

11 січня 2022 року з'явилася інформація про те, що в офісі президента обговорюють можливість введення в Україні талонів на харчування.

Талони на продукти харчування отримають громадяни з низьким доходом. Передбачається, що картки будуть існувати не тільки в паперовому вигляді, а й в електронному - в додатку "Дія".

Що можна буде купити на продуктові картки:

Продуктові картки діятимуть не на всі продукти, а тільки на "соціально значущі". До такого переліку належать:

гречка;

цукор;

макарони;

пшеничне борошно;

молоко пастеризоване 2,5%;

пшеничний батон;

хліб житньо-пшеничний;

курячі яйця;

м'ясо птиці;

вода мінеральна негазована;

масло вершкове 75,3%;

олія соняшникова.

Хто отримає талони на їжу:

Талони будуть призначатися для малозабезпечених верств населення. За різними підрахунками, на цей момент від 20% до 50% населення України потребують допомоги.

Комунальну субсидію в Україні отримують 2,5 мільйона домогосподарств. Тому можна очікувати, що і продуктові картки отримають мільйони українців.

У скільки введення продуктових талонів обійдеться Україні:

За оцінками експертів, введення продуктових талонів обійдеться 50 млрд гривень. Експерти припускають, що інші соціальні програми можливо доведеться урізати. Також є побоювання, що ініціатива найсильніше вдарить по працездатному населенню, яке є основним платником податків.